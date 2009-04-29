Київські повії постраждали від шахрая

Співробітники столичної міліції позавчора затримали киянина (1969 р.н.), який видавав себе за працівника столичного відділу протидії торгівлі людьми і вимагав від чотирьох повій щомісячну плату за «кришування» їхньої діяльності.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України в місті Києві, зловмисника було затримано у парку Шевченка під час передачі від однієї з дівчат 4 тис. грн.

Як зауважили у міліції, таку суму шахрай хотів щомісячно отримувати від кожної з чотирьох дівчат за начебто непритягнення їх до відповідальності і неінформування їхніх батьків стосовно того, чим вони займаються.

Чоловік раніше був засуджений за розбійний напад на інкасаторів до 11 років ув’язнення, але у 2006 році був достроково звільнений з місць позбавлення волі.

Відносно затриманого порушено кримінальну справу, ведеться слідство.