45 нардепів мають сумнів щодо конституційності актів про судоустрій

28 квітня до Конституційного Суду України надійшло подання 45 народних депутатів щодо конституційності ряду документів про судоустрій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, подання стосується положень частин другої, шостої статті 127, частини п’ятої статті 128 Закону України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 року № 3018-ІІІ, указів Президента України «Про Державну судову адміністрацію України» від 29 серпня 2002 року № 780, «Про Положення про Державну судову адміністрацію України» від 3 березня 2003 року № 182.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду, конституційне подання передано на вивчення у Секретаріат КС.