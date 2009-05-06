Кріль закликає Луценка самого себе заарештувати

Лідер партії “Єдиний центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ закликає міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА подати у відставку через інцидент в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного центру”.

«Людина, яка у п’яному вигляді зчиняє бійку з поліцейськими іншої країни, не може бути міністром внутрішніх справ. Тому, якщо у Ю.ЛУЦЕНКА не вистачить мудрості і розуму самому подати у відставку, “Єдиний центр” ініціюватиме її у парламенті», - заявив І.КРІЛЬ.

Депутат зазначив, що не так давно японський міністр фінансів подав у відставку лише через підозри у тому, що він був нетверезим під час прес-конференції. «Це тому, що в інших країнах урядовці розуміють: міністр – це публічна людина і його дії впливають на імідж країни, - сказав він. – Тим паче, коли він перебуває у службовому відрядженні».

«Окрім того, ЛУЦЕНКО у Німеччині порушив як мінімум три статті Адміністративного кодексу України: статтю 173 – дрібне хуліганство, статтю 178 – поява в громадських місцях у п’яному вигляді, статтю 185 – непокора працівнику міліції. Тому після повернення на батьківщину міністру слід заарештувати себе самого на 15 діб, а потім подати у відставку», - наголосив лідер “Єдиного центру”.

Як повідомляв УНІАН, “Німецька хвиля” з посиланням на газету “Bild” опублікувала інформацію про те, що Ю.ЛУЦЕНКО провів півдня у відділку поліції аеропорту Франкфурта-на-Майні. Міністра у стані сильного алкогольного сп’яніння затримали після сутички з правоохоронцями. Як пише газета, Ю.ЛУЦЕНКА з його 19-річним сином Олександром через неадекватну поведінку не пропустили на борт літака, який вилітав до Сеула. Українці вчинили сварку із правоохоронцями, грубо лаялися, кидали у них своїми мобільними телефонами і билися, пише видання.

Поліції довелося викликати підкріплення і застосувати силу. Як повідомляє газета, особливо агресивно поводився син міністра, і на нього навіть вдягнули наручники. У відділку в ЛУЦЕНКА-молодшого зафіксували вміст алкоголю у три проміле. Міністру вдалося уникнути тесту на алкоголь, пред’явивши дипломатичний паспорт, пише видання.

Близько опівночі до відділку прибув заступник керівника поліції землі Гессен Ґюнтер ГЕФНЕР, пише “Bild”. У розмові з німецьким колегою, яка, за інформацією видання, тривала близько години, Ю.ЛУЦЕНКУ вдалося «зам’яти» інцидент і уникнути письмового звіту про подію.

У президії поліції Франкфурта-на-Майні «Німецькій хвилі» підтвердили, що інцидент з українським міністром у понеділок мав місце. Німецькі правоохоронці спростовують інформацію про те, що інцидент нібито було «зам’ято». «Це правопорушення зафіксоване у встановленому порядку і щодо нього буде здійснено усі процесуальні заходи», - повідомив речник франкфуртської поліції. «Усі факти, викладені у газеті “Bild” ми підтверджуємо, окрім інформації про кількість проміле у крові затриманого», - сказав речник, повідомляє “Німецька хвиля”.

Водночас у МВС заперечують інформацію про конфлікт в аеропорту Франкфурта за участю Ю.ЛУЦЕНКА.

Як повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 4 травня делегація МВС запізнилась у транзитній зоні аеропорту Франкфурта на літак німецької авіакомпанії «Люфтганза», представники якої відмовились брати на борт українську делегацію. Через непорозуміння члени делегації прийняли рішення летіти наступним літаком, але «ніяких наручників, ніякого нетверезого конфлікту, як стверджують окремі ЗМІ, не було».

Також у ДЗГ МВС зауважили, що через цей прикрий інцидент не було порушено порядок офіційних зустрічей у Сеулі, куди прямувала українська делегація.

Як підкреслили в ДЗГ, станом на вчорашній день Ю.ЛУЦЕНКО провів зустріч з прем’єр-міністром Республіки Корея, а також з міністром громадської адміністрації та безпеки цієї країни, під час якої було підписано спільну заяву про співпрацю з протидії незаконній міграції та про співпрацю при підготовці до Євро-2012.