У ВР немає 300 голосів для здіснення конституційної реформи

Народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО переконаний, що зараз у Верховній Раді немає 300 голосів депутатів для внесення змін до Конституції.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи перспективи здійснення конституційної реформи.

“Перспектив ухвалення до президентських виборів змін до Конституції зараз немає взагалі”, - сказав він.

В.ПИСАРЕНКО нагадав, що для розробки єдиного законопроекту з цього питання у парламенті планувалося створити спеціальну конституційну комісію.

При цьому, за його словами, створення цієї комісії не вирішить проблему з затримкою ухвалення необхідних змін.

Депутат зауважив, що всі фракції вже висунули свої кандидатури до складу комісії і вона, за великим рахунком, може приступати до роботи хоч завтра. “Але наразі робота такої комісії не матиме сенсу”, - сказав В.ПИСАРЕНКО.

Він пояснив це тим, що справа полягає навіть не у тих суперечностях, які виникають навколо певних положень Конституції, скільки у тому, що кожна політична сила має кандидата у президенти і розраховує на перемогу.

“Зараз акценти змістилися не стільки в бік конституційної реформи, скільки в бік президентської кампанії”, - сказав депутат.

Крім того, зауважив він, якщо Верховна Рада і надалі працюватиме в такому складі опозиції та коаліції, перспективи здійснення конституційної реформи стають більш туманними.