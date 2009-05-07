У Дніпропетровську призупинено роботу розважальних закладів

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктор БОНДАР розпорядився призупинити діяльність розважальних закладів у регіоні до перевірки їх безпечного стану для відвідування людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Дніпропетровську, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я дав доручення міським головам та головам райдержадміністрацій області провести інвентаризацію місць масового відпочинку людей і перевірити безпечність цих закладів», - наголосив В.БОНДАР.

За його словами, у всіх містах та районах Дніпропетровщини терміново мають бути створені комісії з перевірки казино, нічних клубів, залів гральних автоматів та інших розважальних об’єктів.

Як підкреслив В.БОНДАР, у разі виявлення порушень зазначені заклади мають бути терміново закриті.

Як повідомлялося, сьогодні вночі у Дніпропетровську сталася пожежа в залі гральних автоматів, який розміщується в житловому будинку. Загинули дев`ять осіб, ще один помер у лікарні. 10 осіб госпіталізовано з опіками та отруєнням чадним газом.

Дніпропетровська міліція порушила кримінальну справу за фактом недотримання вимог пожежної безпеки в залі гральних автоматів.

Попередня причина пожежі - загоряння одного з ігрових автоматів, розташованого біля входу до приміщення, повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

Співробітників зали намагалися самостійно загасити пожежу, і тільки після того, як це не вдалося, були викликані рятувальні служби, сказав міністр.

За словами В.ШАНДРИ, під час виникнення пожежі в залі гральних автоматів перебувало близько 60 осіб, які дивилися футбол по телевізору.