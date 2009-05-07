СБУ виключає версію теракту в залі ігрових автоматів у Дніпропетровську

У Службі безпеки України виключають версію теракту, який міг би призвести до пожежі з численними жертвами в залі ігрових автоматів у Дніпропетровську.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

У спецслужбі також зауважили, що співробітники відомства входять до складу слідчо-оперативної групи, яка розслідує причини трагедії.

Разом з тим в СБУ зауважили, що на невеличкій площі було розташовано 60 ігрових автоматів і не дотримувалися правила пожежної безпеки.

Крім того, під час виникнення вогню, за попередніми даними, через несправність одного з ігрових автоматів, його почали гасити водою. У той же час, особи, які на той момент перебували в залі, не мали змоги рятуватися. У свою чергу в прес-службі Генпрокуратури зазначили, що її керівництво постійно отримує інформацію з місця трагедії і тримає розслідування на контролі. На місці трагедії перебуває прокурор Дніпропетровської області Михайло КОСЮТА.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську сьогодні вночі у приміщенні залу ігрових автоматів сталася пожежа, в результаті якої загинули 10 осіб, ще 10 постраждали.