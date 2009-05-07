Вибори мера Лисичанська пропонують визнати такими, що не відбулися

Луганське обласне відділення Комітету виборців України звернулося до керівників депутатських фракцій Верховної Ради з пропозицією ініціювати прийняття постанови ВР про визнання позачергових виборів Лисичанського міського голови такими, що не відбулися, і призначити нові позачергові вибори.

Про це йдеться у зверненні відділення КВУ, текст якого передано УНІАН.

Крім того, фракціям пропонується ініціювати внесення поправки до статті 28 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», яка б передбачала, що дострокове припинення повноважень членів виборчих комісій у день голосування й до закінчення підрахунку голосів і встановлення результатів виборів можливо тільки з одночасним включенням до складу комісії іншого члена комісії в порядку, передбаченому цим законом.

Серед запропонованих КВУ ініціатив також прийняття Постанови Верховної Ради про направлення до Верховного суду України для перегляду за винятковими обставинами постанови Донецького апеляційного адміністративного суду від 2 травня 2009 року в справі 2-а/2476, що зобов`язало Лисичанську територіальну виборчу комісію припинити реєстрацію кандидата на посаду міського голови Сергія БАРАННІКА.

КВУ вважає, що при перегляді цієї справи за винятковими обставинами має бути надана оцінка:

- щодо відповідності судового рішення частині третьої статті 175 КАС України про підсудність позовів до кандидатів на посаду міського голови (у спірному випадку справа була розглянута Лисичанським міським судом як судом першої інстанції, що не було враховано апеляційним судом);

- щодо відповідності судового рішення частині першій статті 48 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (у частині наявності у суду компетенції ухвалення рішення про припинення реєстрації кандидата на посаду міського голови);

- можливості дисциплінарної відповідальності суддів Донецького апеляційного адміністративного суду ВАСИЛЕНКО, НІКУЛІНА і ЯСТРЕБОВОЇ, а також голови Донецького апеляційного адміністративного суду - у випадку встановлення неправосудності судового рішення, що мало метою усунути від участі у виборах кандидата.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня 2008 р. Лисичанська міська рада достроково припинила повноваження міського голови Леоніда КРИСАНОВА. Ініціатором даного рішення виступила Партія регіонів. В.о. міського голови міськрада призначила секретаря Лисичанської міської ради Сергія БАРАННІКА – депутата, обраного за списком Партії регіонів.

3 травня у Лисичанську відбулися дострокові вибори мера. Цього дня близько 10.00 тервиборчком на виконання постанови Донецького апеляційного адміністративного суду виключив із виборчого списку кандидата від Партії регіонів С.БАРАННІКА.

4 травня у прес-службі «Єдиного центру» заявили, що, за результатами проведеного партією паралельного підрахунку голосів виборців, її представник Валерій БОНДАРЕНКО «практично став Лисичанським міським головою» – за нього на виборах 3 травня проголосували 17,33% виборців.

Водночас Луганське обласне відділення Комітету виборців України заявило про грубі порушення прав виборців на цих виборах.

4 травня депутати Лисичанської міськради припинили повноваження міської територіальної виборчої комісії.