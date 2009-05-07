Прокуратура повернула Кіровоградцям майже 10 млн. грн. зарплати

З початку року на Кіровоградщині за втручання органів прокуратури відшкодовано 9,8 млн. грн. заборгованості із заробітної плати.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.

За вказаний період працівниками відомства порушено 32 кримінальні справи у сфері законодавства про оплату праці, внесено 150 документів реагування. Направлено до суду 543 заяви про стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної плати в інтересах соціально незахищених верств населення на загальну суму 1,2 млн. грн., з яких 433 задоволено на суму майже 700 тис. грн.

Зокрема, Знам’янська міжрайонна прокуратура встановила порушення в роботі місцевого фермерського господарства, чий голова упродовж 2007-2009 років використовував найману працю неповнолітнього працівника для обробітку та збирання сільськогосподарських культур на тракторі. Трудові відносини не були жодним чином оформлені, неповнолітній працював без вихідних.

За вказаним фактом стосовно фермера порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.172 КК України.