На Харківщині попалися два міліціонера-хабарника

Органи прокуратури Харківської області передали до суду кримінальну справу за обвинуваченням двох працівників одного з райвідділів внутрішніх справ області в отриманні ними хабара у розмірі 3 тис. дол. за вирішення питання про непритягнення громадянина до кримінальної відповідальності за нібито скоєний ним особливо тяжкий злочин (умисне знищення чужого майна шляхом підпалу).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, справу порушено за ч.2 ст.365 та ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що в листопаді 2008 р. дільничний інспектор міліції та його помічник прийняли заяву громадянина про умисний підпал вночі невідомими його майна. Заявник висловив припущення, що це міг зробити сусід. Тим часом відповідальний працівник МНС повідомив капітана про те, що причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки авто, і виключив факт умисного підпалу. Проте ці двоє міліціонерів – капітан і сержант, достеменно знаючи справжню причину пожежі, вступили між собою у злочинну змову, спрямовану на незаконне отримання від громадянина показань про його причетність до підпалу майна заявника з метою подальшого вимагання хабара.

Не зафіксувавши прізвище громадянина в журналі обліку громадян, запрошених до райвідділу міліції, як це має бути, вони завели його до службового кабінету не через пост, а через ворота. Один із них утримував ні в чому невинного громадянина, інший надів на нього наручники, а також поліетиленовий пакет на голову, змушуючи підписати чоловіка потрібні для них пояснення та вимагаючи хабар. Потім обидва неодноразово навідувались до нього додому, вимагаючи передати їм нарешті хабар.

Під час передачі чергової частки хабара міліціонери спіймалися на «гарячому».

В цілому за чотири місяці 2009 року органами прокуратури Харківської області закінчено провадженням 31 кримінальну справу за фактами одержання хабара, з них 5 – стосовно 6 працівників правоохоронних органів, повідомили в прес-службі.