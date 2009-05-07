Прокуратура перевірить гральний бізнес у всій Україні

У зв’язку із трагічними наслідками пожежі, що сталася 7 травня 2009 року в м. Дніпропетровську в залі ігрових автоматів, генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО дав доручення органам прокуратури на місцях організувати перевірки додержання суб’єктами господарювання законодавства у сфері грального бізнесу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

О.МЕДВЕДЬКО доручив особливу увагу звернути на відповідність гральних закладів та встановленого у них обладнання вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки, охорони праці, стандартів, санітарних і будівельних норм та правил.

Крім цього генпрокурор доручив забезпечити належний нагляд за додержанням законів при розслідуванні кримінальної справи, порушеної за фактом трагедії у Дніпропетровську, вжити заходів щодо повного, всебічного та об’єктивного дослідження усіх обставин і притягнення винних до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську сьогодні вночі у приміщенні залу ігрових автоматів сталася пожежа, в результаті якої загинули 10 осіб, ще 10 постраждали.

За даним фактом Жовтневий райвідділ міліції Дніпропетровська порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).