Тимошенко відбере ліцензію у дніпропетровського «Метро Джек Пот»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству фінансів і Дніпропетровській обласній державній адміністрації анулювати ліцензії компанії «Метро Джек Пот» на ведення грального бізнесу в Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

«Для цієї мережі («Метро Джек Пот» - УНІАН), в якій сталася така трагедія, я вважаю, що нам потрібно у розпорядженні дати доручення Міністерству фінансів і Дніпропетровській ОДА анулювати їм взагалі ліцензію, тому що такі грубі порушення – це не якась дрібниця, це грубе цинічне порушення всіх правил протипожежної безпеки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, загибель 9 чоловік у гральному закладі свідчить про недбайливе ставлення до виконання обов`язків власників мережі.

У свою чергу, міністр з надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА уточнив, що компанія «Метро Джек Пот» обладнала в Дніпропетровську відповідно до ліцензії 16 гральних залів, в яких розміщено 600 гральних автоматів.