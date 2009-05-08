У Києві в автокатастрофі загинув відомий тележурналіст Ігор Пелих

Сьогодні вранці в Києві в автокатастрофі загинув відомий тележурналіст Ігор Пелих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держдепартаменту ДАІ МВС, ДТП сталася сьогодні приблизно о 5.00 на проспекті Перемоги, 82.

За попередными даними, водій автомобіля “Honda Accord”, рухаючись у третій смузі руху з боку вул. Дегтярівської у напрямку вул. Щербакова, під час виконання маневру випередження не вибрав безпечний інтервал та скоїв дотичне зіткнення з автомобілем “Volkswagen Passat”, що рухався у попутному напрямку. Після зіткнення автомобіль “Honda” виїхав на зелену зону, де скоїв наїзд дерево та перекинувся.

Унаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля “Honda”, серед яких був і тележурналіст, від отриманих травм загинули на місці пригоди. Ще одного пасажира цього ж автомобіля з отриманими тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні.

Водій «Honda» з місця події зник і зараз розшукується.