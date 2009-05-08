Фіктивна громадська організація займалася нелегальної міграцією китайців

Управління СБУ в Одеській області порушило кримінальну справу стосовно жителя обласного центру, який створив фіктивну громадську морську організацію, під прикриттям якої махінатор сприяв нелегальній міграції громадян Китаю до України.

Як повідомив УНІАН керівник прес-групи УСБУ Дмитро БУТЕНКО, «метою громадської організації, зареєстрованої 2007 року, був захист інтересів моряків, які працюють на торгових суднах. Проте правопорушник від її імені оформляв запрошення і клопотання про в`їзд до України громадян Китаю. Офіційними причинами називалися «Обмін досвідом з питань умов праці на торгових суднах або ознайомлення з ринком вантажоперевезень».

Насправді, як встановлено досудовою перевіркою, іноземці прибували до України без оформлення дозвільних документів з метою працевлаштування різноробочими на ринках Одеського регіону. За цією злочинною схемою тільки в 2007 році до України незаконно в`їхали більш як двадцять громадян Китаю.

Зловмисника затримано. Стосовно нього порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 332 Кримінального кодекси України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).