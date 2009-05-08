У Херсоні відбувся страйк водіїв автобусів
Проти перерозподілу маршрутів
Близько 50 водіїв пасажирських маршрутів на одну годину блокували рух транспорту на центральному проспекті Херсона - проспекті Ушакова.
Як передає кореспондент УНІАН, водії перекрили проспект в районі Херсонської мерії.
Акція почалася близько 7.30. На проспекті скупчилися близько 2 десятків тролейбусів, які не могли проїхати через перекриту дорогу. Легковий автотранспорт намагався об`їхати проспект довколишніми вулицями, внаслідок чого на них утворилися затори.
Страйк влаштували водії автобусів, які працюють на 4 пасажирських маршрутах.
7 травня на ці маршрути було опубліковано оголошення про конкурс в офіційній газеті Херсонської міської ради ”Херсонський вісник”.
Конкурс призначено на 9 червня. Водії вважають його умови несправедливими, проте від будь-яких інших коментарів утримуються.
О 8.30 протестуючі розблоковували проспект.