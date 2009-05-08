Чому КМДА не виконує припис з фінансування комунальних программ?

Державна житлово-комунальна інспекція просить Генеральну прокуратуру перевірити, чому Київська міська державна адміністрація не виконує припис з фінансування цільових комунальних програм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам начальник інспекції Сергій ЗІМІН.

Зокрема, за його словами, Державна житлово-комунальна інспекція перенаправила до Генеральної прокуратури припис, адресований Київській міськдержадміністрації відносно перегляду фінансування статей соціально-економічного розвитку столиці у частині виконання цільових комунальних програм.

Як зазначив С.ЗІМІН, раніше, за результатами перевірки житлокомунінспекцією об’єктів комунального господарства Києва, інспекція направила КМДА припис внести відповідні зміни до плану соціально-економічного розвитку у частині фінансування двох цільових програм, прийнятих у 2004 році з розвитку об’єктів водопостачання водовідведення.

“За місяць практично нічого не зроблено. Як результат, ми маємо дуже серйозну аварію, яка трапилась вчора навпроти Генпрокуратури, куди ми відправили відповідний припис. Я думаю, що прокуратура зробить правильний висновок на основі нашого припису”, - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними МінЖКГ, результати перевірок Державною житлово-комунальною інспекцією підтвердили катастрофічний стан водогінно-каналізаційного господарства Києва, зумовлений бездіяльністю столичної влади.

Зокрема, Держжитлокомунінспекція проаналізувала виконання Програм соціально-економічного і культурного розвитку Києва за 2006-2008 рр. у частині фінансування розвитку водопровідно-каналізаційного господарства. Аналіз засвідчив, що впродовж 2004-2008 років за «Програмою розвитку і реконструкції водогінного господарства Києва на 2004-2010 рр.» було виділено коштів на суму 179,2 млн. грн., що склало лише 9,3% від потреби. За «Програмою ремонту, реконструкції і розвитку каналізаційного господарства Києва на період 2006-2010 років” було виділено коштів на суму 616,65 млн. грн., що склало 10,4% від необхідного об`єму.