Партію регіонів звинуватили в провокації проти Луценка

Громадянському русі “Народна самооборона”, переконані що інформація відносно інциденту в аеропорту міста Франкфурт (Німеччина) нібито за участю міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА є не більш ніж провокація, що влаштована за участю Партії регіонів.

Про це йдеться в заяві прес-служби Громадянського руху «Народна самооборона», текст якої переданий УНІАН.

“Спроба Партії регіонів використати скандальну публікацію німецької бульварної газети «Більд» для розправи над міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ зайвий раз підтверджує, що дана провокація має суто українські корені”, - говориться в заяві.

В “Народній самообороні” звертають увагу на певні недоречності, що викладені в публікації «Більду». Прес-служба зазначає, що очевидним є той факт, що представники української делегації таки справді запізнилися на рейс до моменту закінчення реєстрації пасажирів, але якби хтось із представників України був напідпитку, то це зауважили б уже в пункті митного контролю та в пункті реєстрації пасажирів. Крім того, за словами авторів заяви, дивним є наведений факт про 3 проміле (майже смертельної дози) алкоголю у крові Олександра ЛУЦЕНКА, який після перенесеної операції взагалі не може вживати спиртного. До того ж, наголошують в “Народній самообороні”, знімок особи, яку журналісти «Більд» видають за О.ЛУЦЕНКА, найменшим чином не нагадує обличчям та статурою сина міністра внутрішніх справ. Дивним, наголошується в заяві, є і та інформація, що Ю.ЛУЦЕНКО та його син нанесли тілесні ушкодження чотирьом поліцейським і відносно цього не було складено протоколу.

“Наведені вище обставини вказують на те, що навіть якби у аеропорту Франкфурта не було ніякого інциденту з пересадкою делегації українського МВС на літак до Сеула, то представники Партії регіонів його би просто придумали. Опосередкованим доказом цьому є поширена деякими наближеними до Партії регіонів мас-медіа інформація щодо поїздки до Сеула разом з українською делегацією сина міністра внутрішніх справ (Олександр ЛУЦЕНКО літав до Сеула коштом батьків для медичного обстеження) ще до того, як у пресі з‘явилася публікація про інцидент в аеропорту Франкфурта”, - говориться в повідомленні.

В “Народній самообороні” вважають, що за поїздкою глави українського МВС стежили певні особи в Україні з метою компрометації головного міліціонера України. “Ми глибоко стурбовані тим, що в Україні напередодні офіційного старту президентської виборчої кампанії окремими політичними силами роздувається цілеспрямована кампанія дискредитації тих представників уряду, які мали сміливість відверто заявити про свої небажання бути інструментами у системі реалізації сценаріїв політичних авантюристів”, - наголошується в повідомленні.