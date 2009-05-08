Онопенко узагальнить судову практику щодо порушень у гральних закладах

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО дала доручення Секретаріату Кабінету міністрів терміново підготувати лист на ім’я голови Верховного суду Василя ОНОПЕНКА з проханням узагальнити судову практику, що стосується справ про порушення діяльності гральних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр заявила сьогодні у Дніпропетровську на засіданні урядової комісії з розслідування причин надзвичайної ситуації, що сталася 7 травня в житловому будинку на проспекті Гагаріна, 127 у Дніпропетровську.

«Необхідно, щоб ця узагальнена практика була передана до судів різних інстанцій, які розглядають подібні скарги на роботу гральних клубів, казино тощо», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, в Україні треба об’єднати всі гілки влади, щоб захистити фізичне і духовне здоров’я молоді від азартних ігор, які «нищать молоде покоління».