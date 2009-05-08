Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає припинити «політичні ігрища» навколо грального бізнесу.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, «треба припинити політичні ігрища навколо цього питання, довкола трагедії та прийняти закон».

В.ЛИТВИН наголосив, що в парламенті уже два пленарні тижні переносився розгляд двох законопроектів, які стосувалися грального бізнесу і один з яких передбачав винесення гральних закладів за межі населених пунктів.

Він також висловив побажання до уряду, «щоб дисциплінували фракції».

За словами В.ЛИТВИНА, на сьогодні в парламенті є люди, які зацікавлені в тому, щоб рішення щодо роботи грального бізнесу не приймалися. Він наголосив, що законопроекти, які стосуються грального бізнесу, треба поставити на голосування у Верховній Раді, а потім «результати голосування оприлюднити, щоб не було спекуляцій довкола цієї проблеми».