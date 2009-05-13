Звіт з розслідування діяльності столичної влади оприлюднять 22 травня

Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування діяльності столичної влади буде оприлюднено 22 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова цієї ТСК, депутат від НУ-НС Кирило КУЛИКОВ.

За його словами, оприлюднення звіту, що планувалося на 15 травня, переноситься через блокування роботи парламенту Партією регіонів.

«Я бачу протидію доповіді ТСК», - зазначив К.КУЛИКОВ.

Він поінформував, що в разі, якщо комісії не вдасться відзвітувати 22 травня, звіт буде розповсюджено через засоби масової інформації.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття незаконних розпоряджень посадовими особами КМДА.

Головою комісії обрано К.КУЛИКОВА, заступником – члена фракції КПУ Миколу КРАВЧЕНКА. До складу комісії увійшли по три депутати від БЮТ та Партії регіонів, один – від Блоку Литвина, один – від НУ-НС.