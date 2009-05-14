Німці надіслали документи про Луценка

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ оголосив перерву в засіданні парламенту до 10:00 15 травня ц.р. За його словами, перерва оголошена для проведення політичних консультацій з приводу розгляду в сесійному залі відставки міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКО.

Крім того, як передає кореспондент УНІАН, перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ повідомив журналістам, що в Україну уже надійшли документи від посла Німеччини в Україні щодо інциденту, який стався за участю міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Крім того, сказав депутат, є інформація, що документи з цього питання уже надійшли і від німецьких правоохоронців.