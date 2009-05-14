Прокуратура вимагає грошей на реконструкцію очисних споруд під Києвом

Прокуратурою столиці внесено подання до Київської міської державної адміністрації з вимогою забезпечити належне і безперебійне фінансування першочергових робіт з реконструкції очисних споруд Бортницької станції аерації ВАТ «АК «Київводоканал».

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Як зазначають у відомстві, ця станція експлуатується з 1964 року, і її очисні споруди технічно та морально застаріли і потребують суттєвого оновлення та реконструкції. Оскільки осади з мулових майданчиків практично не вивозили, їхній фактичний обсяг у 2,5-3 рази перевищує проектні показники, і лише за період з 2000-го по 2009 рік сталося 15 аварійних виливів на прилеглі сільськогосподарські угіддя. На сьогодні, більше того, фактично зупинено фінансування робіт з нарощування дамб мулових полів, наголошують у прокуратурі.

Прокуратурою Києва за результатами проведених перевірок стану додержання законодавства у сфері збереження, використання та відтворення водних ресурсів цього року року було порушено 7 кримінальних справ, внесено 11 приписів, а до адміністративної відповідальності притягнуто 9 осіб.

Виявлено непоодинокі факти, коли суб’єкти господарювання продовжують діяльність, при наявності рішення про призупинення діяльності через порушення чинного законодавства. За втручанням прокуратури столиці приміщення таких суб`єктів господарювання опломбовано повторно, а винних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Столичною прокуратурою за результатами перевірки внесено подання до Державної екологічної інспекції в м. Києві та Київської міської санітарно-епідеміологічної станції про усунення порушень чинного законодавства з вимогою вжити усіх можливих та вичерпних заходів до усунення порушень закону та притягнути винних посадових осіб до відповідальності.

Перевірки тривають.