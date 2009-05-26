КС визначився щодо права місцевих рад встановлювати зарплати своїм апаратам

Конституційний суд України визнав конституційним положення ст. 57 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік“ від 26 грудня 2008 року № 835–VI, якими встановлено, що обласні та районні ради встановлюють середньомісячну зарплату працівників виконавчого апарату ради не вище, ніж середньомісячна зарплата працівників апарату відповідної місцевої держадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, дане рішення, прийняте 20 травня у справі за поданням 55 народних депутатів щодо конституційності положень ст. 57 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік“ від 26 грудня 2008 року № 835–VI, Конституційний суд обнародував сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, за словами авторів подання, згідно з частинами першою, третьою статті 140 Конституції України, територіальна громада має право через місцеве самоврядування (ради і їх виконавчі органи) самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. До таких питань, відповідно до частин першої, другої статті 143 Конституції, відносяться затвердження радами бюджетів відповідних адміністративно-територіальних одиниць і вирішення інших питань, які віднесені законом до їх компетенції. Згідно з положенням пункту 4 частини першої статті 43, частини третьої статті 58 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, до повноважень районних і обласних рад відноситься затвердження витрат на утримання їх виконавчих апаратів, зокрема на оплату праці працівників.