Німецький прокурор відмовився зустрічатися з Шуфричем з приводу Луценка

Представники прокуратури при земельному суді Франкфурта-на-Майні відмовилися зустрічатися з народним депутатом, головою тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування інциденту за участю міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА в німецькому аеропорту.

Про це повідомляє газета «Коммерсант-Украина» (№88).

Вчора мав розпочатися візит до ФРН Н.ШУФРИЧА (Партія регіонів), проте він не відбувся. Як повідомив газету член тимчасової слідчої комісії, народний депутат Михайло ЧЕЧЕТОВ (Партія регіонів), його проведенню завадили організаційні проблеми.

”Поїздка мала бути максимально продуктивною. Потрібно не просто полетіти подивитися місце, де були бійка і п`янка, пляшку пошукати, а конкретно поговорити із стюардесою, яку ображали, з поліцейськими, які надягали наручники, з суддею – про те, чому таке рішення ухвалювалося... І якщо полетіти туди без узгоджень, то можна затриматися там на місяць”, – заявив виданню М.ЧЕЧЕТОВ.

Тим часом, за інформацією газети, відмова від візиту до ФРН пов`язана з тим, що з Н.ШУФРИЧЕМ відмовилися спілкуватися представники прокуратури при Земельному суді Франкфурта-на-Майні. Вчора у розпорядженні газети опинився лист прокурора КЛАУДЕ на ім`я генерального консула України у Франкфурті-на-Майні Олександра НОВОСЕЛОВА.

”Як я вже повідомляв вас сьогодні вранці у телефонному режимі (лист датований 26 травня), у рамках переговорів, про які ви просили, тимчасовій слідчій комісії не може бути надано якоїсь додатковій інформації щодо вищезазначених подій (інциденту в аеропорту), окрім тієї, яка вже була надіслана до генерального консульства. Виходячи з цього, прошу вашого розуміння щодо того, що я не маю можливості погодитися на цю зустріч”, – йдеться у листі.

Як відомо, Франкфуртська прокуратура передала в українське генконсульство два документи – відмови у порушенні справи і проведенні розслідування стосовно міністра МВД Ю.ЛУЦЕНКА і його сина Олександра.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня німецька газета «Більд» повідомила, що Ю.ЛУЦЕНКО із сином 4 травня провели півдня у поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними ЗМІ, їх у стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

12 травня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що німецька поліція безпідставно затримала його і сина, оскільки вони були тверезими, але він подає у відставку з посади міністра внутрішніх справ України, щоб не дестабілізувати ситуацію в МВС.

Син міністра вирішив судитися з газетою ”Більд”. Він вимагає спростування інформації про нібито перебуванні в аеропорту у складі української делегації в стані алкогольного сп`яніння.

Земельний суд Берліна 22 травня виніс рішення про публічне спростування матеріалів у німецькому виданні www.bild.de.

Відповідно до рішення суду, газета «Більд» протягом двох тижнів, у разі неподання апеляції, повинна виконати рішення Земельного суду Берліна і спростувати неправдиву інформацію, поширену відносно сина міністра – Олександра ЛУЦЕНКА.

Відповідно до судового рішення, відповідач повинен опублікувати спростування без вставок і упущень, терміново і без грошового стягнення із заявника, а також без гонорару для інтернет-видання www.bild.de

26 травня прес-секретар видавництва Axel Springer AG Тобіас ФРЕЛІХ заявив, що видавництво не має наміру публікувати спростування частини статті у газеті “Більд” (Bild) про інцидент за участю Ю.ЛУЦЕНКА і його сина в аеропорту Франкфурта-на-Майні 4 травня.