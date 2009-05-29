Наливайченко заявляє, що його заступник Дурдинець знаходиться в Україні

Голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що його заступник Тіберій ДУРДИНЕЦЬ знаходиться на території України і готовий до співпраці з Генеральною прокуратурою України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, коментуючи інформацію про те, що Т.ДУРДИНЕЦЬ начебто переховується від слідства за кордоном.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зауважив, що вчора він зустрічався з Т.ДУРДИНЦЕМ, який підписував документи, необхідні для розслідування порушеної Генеральною прокуратурою кримінальної справи стосовно нього.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що посадові особи СБУ надають всі необхідні свідчення Генеральній прокуратурі і готові робити це далі. «Як тільки він (ДУРДИНЕЦЬ) повертається з лікарняного, він буде співпрацювати, як і ми всі, з відповідною слідчою групою у прокуратурі», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При цьому він зауважив, що Генеральна прокуратура є наглядовою інстанцією для СБУ. «Тому немає ніякої сенсації. Діяльність однієї державної установи під наглядом іншої державної установи», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомлялося, 19 травня Т.ДУРДИНЦЯ відповідно до постанови Генеральної прокуратури та рішення Печерського райсуду Києва було оголошено в міжнародний розшук.

Генпрокуратура порушила проти Т.ДУРДИНЦЯ кримінальну справу за ст.382 Кримінального кодексу (невиконання судового рішення). 11 травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на арешт Т.ДУРДИНЦЯ у зв`язку з тим, що він не виконує рішення Окружного адмінсуду суду про визнання незаконним призначення його на посаду заступника голови СБУ.

Вчора, 28 травня, в.о. генерального прокурора України Сергій ВИНОКУРОВ заявив, що Т.ДУРДИНЕЦЬ, за попередніми даними, перебуває за кордоном.