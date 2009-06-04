Верховна Рада внесла зміни до Закону ”Про охорону праці”

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до статей 21 та 33 Закону України ”Про охорону праці”.

Як передає кореспондент УНІАН, за даний закон проголосувало 303 із 411 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що роботодавець повинен одержати дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його територіальні органи видають дозволи на безоплатній основі, на підставі висновків за результатами експертизи, проведеної експертно-технічними центрами, науково-дослідними інститутами, дослідними, випробувальними лабораторіями та іншими підрозділами (групами) технічної підтримки, що функціонують у складі органів державного нагляду за охороною праці відповідно до завдань інспекційної служби або створюються і діють як незалежні експертні організації.

Переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, початок проведення або експлуатація (застосування) яких потребує отримання дозволу, а також граничні розміри тарифів на проведення експертизи незалежними експертними організаціями, результати якої є підставою для видачі дозволів, визначає Кабінет міністрів України.

Відповідно до закону, центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви на одержання дозволу та необхідних документів приймає рішення про видачу дозволу або про відмову в його видачі.

Законом передбачено умови, за яких дозвіл може бути анульовано наказом органу, який його видав.

Цей закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.