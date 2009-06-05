На Миколаївщині затримано 17-річну дівчину, яка вбила дворічного сина свого співмешканця.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, у Доманівському районі Миколаївської області в будинку 26-річного безробітного було знайдено мертвим без видимих ознак насильницької смерті його дворічного сина. За висновком судово-медичної експертизи, смерть хлопчика сталася внаслідок ушкодження внутрішніх органів.

Вжитими заходами міліцією затримано співмешканку господаря – 17-річну місцеву жительку, без постійного місця роботи. Попередньо встановлено, що вона вдень 3 червня в зазначеному будинку заподіяла смертельні тілесні ушкодження згаданій дитині.