Президент наполягає, щоб парламент розглянув його проект змін до Конституції

Київ. 9 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає, щоб парламент ще на поточній сесії розглянув запропонований ним проект змін до Конституції.

Как передает корреспондент УНИАН, про це він сказав на прес-конференції сьогодні у Києві.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що наполягатиме на тому, щоб парламент розглянув внесений ним проект закону про внесення змін до Конституції та направив його до Конституційного Суду для отримання відповідного висновку.

Президент також висловив сподівання, що в червні Україна отримає висновок Венеціанської комісії щодо його законопроекту.

За словами глави держави, він готовий відповідати за кожну літеру цього документу, підкресливши, що пропонує європейську модель управління країною, що ухвалення цих змін до Основного Закону сприятиме стабільності, прогнозованості і передбачуваності подій в Україні.

Крім того, В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості ухвалення нового виборчого законодавства, зауваживши, що вибори до парламенту на старій законодавчій базі не змінить ВР.

«Стара база нічого не привнесе, як новий криміналітет в парламент», - сказав В.ЮЩЕНКО, вкотре обурившись, що в парламенті є люди з судимостями.

Також Президент вкотре висловився за скасування депутатської недоторканості.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Президент В.ЮЩЕНКО передав голові Верховної Ради В.ЛИТВИНУ проект нової Конституції і попросив розглянути його у парламенті як невідкладний.

У проекті нової Конституції глава держави, серед іншого, пропонує назвати парламент Національними Зборами України, які складатимуться із Палати депутатів і Сенату, створити інститути народної законодавчої ініціативи, а також інститут місцевої ініціативи.

Крім того, В.ЮЩЕНКО пропонує заборонити одночасне проведення вибори глави держави, народних депутатів та до органів місцевого самоврядування, а також встановити новий адміністративно-територіальний устрій та нові принципи місцевого самоврядування.