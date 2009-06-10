Ющенко вимагає перевірити законність призначень регіональних керівників

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернеться до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з вимогою провести “повну інвентаризацію” призначень регіональних керівників підрозділів центральних органів влади, в тому числі й урядових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з головами обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій та головою Ради міністрів АРК Крим.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні багато призначень у порушення закону відбувається без погоджень з керівниками областей. Він зауважив, що лише первинна перевірка виявила 17 таких призначень.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що дає 30 днів Генеральній прокуратурі, щоб вона поставила крапку в цьому питанні.

Також Президент поінформував про домовленість з Генеральною прокуратурою щодо кримінального переслідування тих підприємств, які не виплачують заробітну плату.