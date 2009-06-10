”Більд” спростував інформацію, що син Луценка був нетверезим

Німецька газета ”Більд” (Bild) 6 червня виконала рішення суду за позовом сина міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Олександра, опублікувавши спростування раніше розміщених матеріалів про інцидент у франкфуртському аеропорту, зокрема, про те, що О.ЛУЦЕНКО під час посадки в літак знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За інформацією джерела, ”також інтернет-видання «Більд» вилучило із інтернет-мережі всі розміщені раніше наклепницькі статті на адресу Ю.ЛУЦЕНКА та його сина”.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня німецька газета «Більд» повідомила, що Ю.ЛУЦЕНКО з сином 4 травня провели півдня в поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними ЗМІ, їх у стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

12 травня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що німецька поліція безпідставно затримала його і сина, оскільки вони були тверезими.

Син міністра вирішив позиватися до газети ”Більд”. Він вимагав спростувати інформацію про начебто перебування в аеропорту в стані алкогольного сп’яніння.

Земельний суд Берліна 22 травня виніс рішення про публічне спростування матеріалів у німецькому виданні www.bild.de. Згідно з рішенням суду, газета «Більд» протягом двох тижнів, у разі неподання апеляції, має виконати рішення Земельного суду Берліна і спростувати неправдиву інформацію, поширену про сина міністра – Олександра ЛУЦЕНКА.

Згідно із судовим рішенням, відповідач має опублікувати спростування без вставок та упущень, терміново і без грошового стягнення із заявника, а також без гонорару для інтернет-видання www.bild.de

26 травня речник видавництва Axel Springer AG Тобіас ФРЬОЛІХ заявляв, що видавництво не має наміру публікувати спростування частини статті в газеті “Більд” про інцидент за участі Ю.ЛУЦЕНКА та його сина в аеропорту Франкфурта.