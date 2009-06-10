На Буковині шестеро людей напали на будинок депутата

Невідомі скоїли розбійний напад на депутата Чернівецької обласної ради Василя ЛЮБИМСЬКОГО у селі Чудей Сторожинецького району.

Як повідомив кореспондентові УНІАН у телефонній розмові сам депутат, який зараз перебуває у травматологічному відділенні Сторожинецької райлікарні з травмами середньої тяжкості, напад було скоєно в ніч з 4 на 5 червня у його приватному будинку.

За словами В.ЛЮБИМСЬКОГО, близько опівночі через систему відеоспостереження господарі будинку побачили під дверима шістьох чоловіків у масках.

Депутат та його син, взявши рушницю та газовий пістолет, прочинили двері, і в цей момент нападники увірвалися до помешкання. Один із них вдарив депутата металевим предметом по голові.

За словами В.ЛЮБИМСЬКОГО, падаючи, він вистрелив у нападника з рушниці, важко його поранивши. Решта зловмисників злякалась і втекла. Як пізніше встановили співробітники міліції, злочинці, ймовірно, сіли у автомобіль за півкілометра від місця подій та зникли.

Як повідомив місцевим ЗМІ заступник начальника УМВС, начальник кримінальної міліції УМВС України в Чернівецькій області Ярослав КОЗАК, станом на 9 червня «одного із бандитів уже затримано, він житель міста Тирасполя (Придністров’я). Є підозри, що решта банди сховалася у лісі. Зараз проводяться оперативні заходи, всі громадські організації задіяні, лісники, єгері, аби їх знайти".

Постраждалий депутат вважає, що це “замовний напад, пов’язаний із його депутатством”. На його думку, напад мав на меті «його залякати», оскільки він неодноразово «перекривав кисень земельним махінаціями та оборудкам у районі».

Водночас депутатська група «Справедливість» у Чернівецькій обласній раді (всі - колишні члени фракції БЮТ), до якої входить Василь ЛЮБИМСЬКИЙ, вчора направила звернення до начальника УМВС України в Чернівецькій області Георгія ПРОСКУРНЯКА та прокурора Буковини Йожефа ОРОСА, в якому, не називаючи прізвища, звинувачують в організації бандитського нальоту «відомого на Буковині народного депутата України».

«Даний інцидент трапився внаслідок принципової депутатської та громадської позиції В.ЛЮБИМСЬКОГО”, - йдеться у зверненні, текст якого передано кореспондентові УНІАН.

Члени депутатської групи «Справедливість» Чернівецької облради вимагають від керівників правоохоронних структур області «взяти під особистий контроль розслідування та попередження фактів щодо різного роду переслідувань, порушення прав і свобод депутатів та членів їх сімей».