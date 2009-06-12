Печерський райсуд зільнив с екретаря ФПУ від підписки про невиїзд

Увечері 11 червня Печерський районний суд Києва своїм рішенням звільнив секретаря Федерації профспілок України Ігоря ІГНАТОВА, який був затриманий за підозрою у причетності до діяльності організованого злочинного угруповання “Капітошки” на підписку про невиїзд.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

За інформацією співрозмовника агентства, вказана особа за рішенням того ж суду 29 квітня була оголошена в міждержавний розшук за поданням Генеральної прокуратури.

Наразі І.ІГНАТОВА доставлено до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, де, не виключено, йому можуть бути пред’явлені нові звинувачення.

Як повідомляв УНІАН, секретарю ФПУ, якого було затримано 3 червня в результаті спецоперації працівників ГУБОЗ МВС та Генеральної прокуратури за причетність до діяльності організованого злочинного угруповання Олександра КАПІТОНОВА (”Капітошки”), висунуто звинувачення у порушенні ч.4 ст.189 (здирництво), та ч.2 ст.279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) Кримінального кодексу України.

За даними ГУБОЗ, роль секретаря ФПУ у банді полягала в тому, що, зловживаючи своїм службовим становищем, він розробляв схеми для рейдерських захоплень об’єктів ФПУ (земельні ресурси, санаторії, профілакторії тощо).