ВР пропонує звільнити голову Херсонської облдержадміністрації

Верховна Рада України направила запит до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо необхідності звільнення з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації Бориса СИЛЕНКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, за направлення відповідного запиту проголосували 297 народних депутатів із 423 зареєстрованих у сесійній залі.

У депутатському запиті Ігоря КАЛЄТНІКА (фракція КПУ) йдеться про необхідність такого звільнення за допущення губернатором “ним систематичних зловживань у земельній сфері та нанесення збитків державі в особливо великих розмірах”.