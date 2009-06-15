Вихід О.Омельченка з коаліції не матиме юридичних наслідків?

Депутат від «Народної самооборони» Юрій ГРИМЧАК переконаний, що заява Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА про вихід з коаліції не матиме жодних юридичних наслідків. Про це він заявив в ефірі програми «По суті» на телеканалі «Перший громадський».

«Є рішення Конституційного суду, що фракції формують коаліцію. Якщо ти звідкись виходиш, значить перед тим необхідно написати заяву, що ти туди зайшов. Ані юридичних, ані якихось інших наслідків це не матиме. Сьогодні треба зібрати фракцію, проголосувати 37 чоловік і тоді фракція вийде з коаліції», - наголосив Ю.ГРИМЧАК.

Коментуючи причини демаршу О.ОМЕЛЬЧЕНКА, депутат назвав його вчинок протестом проти ігнорування низки фракцій ВР проблем Києва. Депутат нагадав, що в парламенті створена ТСК, яку очолює його колега з “Народної самооборони” Кирило КУЛИКОВ. “По результатам цієї роботи була винесена постанова і начебто всі, хто був в залі підтримували цю постанову. А коли дійшло до голосування, то виявилось що Партія регіонів принципово і послідовно не голосувала за цю постанову. Не голосувала орієнтована на Президента частина НУ-НС, бо він сьогодні дуже любить нашого «космічного» мера. Але не голосував і Блок Литвина. І О.ОМЕЛЬЧЕНКО емоційно заявив: «ми є членам коаліція до якої входять НУНС, БЮТ і Блок Литвина, і якщо одна зі складових цієї коаліції не голосує, то я напишу заяву про вихід з коаліції», - повідомив Ю.ГРИМЧАК.

Він припустив, що рішення О.ОМЕЛЬЧЕНКА не є остаточним. Він (О.ОМЕЛЬЧЕНКО) « вже заявив, що він ще подумає і прийме рішення», - зазначив Ю.ГРИМЧАК. На його думку, це пов’язано з тим, що «постанова вже проголосована 228 голосами і це знято».

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України О.ОМЕЛЬЧЕНКО (НУ-НС) подав на ім’я голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА заяву про вихід із коаліції.

Свій крок О.ОМЕЛЬЧЕНКО пояснює тим, що протягом двох років народні депутати займаються «політичними розбірками, боротьбою за владу, за крісло».