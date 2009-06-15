Тимошенко та Януковича хочуть пртягнути до кримінальної відповідальності

Всеукраїнське об‘єднання “Свобода” звернулося до Служби безпеки України з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності політиків Юлію ТИМОШЕНКО та Віктора ЯНУКОВИЧА за “змову щодо насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу України”.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні ВО “Свобода” до СБУ.

“Групою осіб, які представляють дві фракції у Верховній Раді України, а саме фракцію Партії регіонів та фракцію Блоку Юлії Тимошенко, була вчинена змова, спрямована на насильницьку зміну влади та повалення конституційного ладу в Україні”, - заявляють члени ВО “Свобода”.

У зверненні нагадується, що, “згідно із секретними домовленостями, було передбачено обрання Президента чинним парламентом, продовження повноважень чинної Верховної Ради, перерозподіл контролю над областями України між різними партійними фракціями, усунення народу від здійснення влади”.

”Вказані секретні домовленості є прямим порушенням Конституції, оскільки, відповідно до статті 5 Конституції України. “право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами”, - наголошують у ВО “Свобода”, уточнюючи, що “зазначеними процесами керували народний депутат України від Партії регіонів України ЯНУКОВИЧ Віктор Федорович та прем’єр-міністр України ТИМОШЕНКО Юлія Володимирівна”.

На думку активістів “Свободи”, “згадані вище дії підпадають під визначення складу злочину, передбаченого статтею 109 Кримінального кодексу України”.

Як йдеться у зверненні, “об’єктивна сторона злочину полягає в тому, що народним депутатом України В.ЯНУКОВИЧЕМ та прем’єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО було вчинено змову про вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну влади та повалення конституційного ладу в Україні”.

”Враховуючи, що особи, які вчинили змову щодо насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу України, є представниками влади, а також для здійснення такої змови було залучено інших осіб, серед яких є народні депутати України, можна кваліфікувати цей злочин як особливо небезпечний, що потребує ретельного розслідування”, - наголошується у зверненні ВО “Свобода” до СБУ.