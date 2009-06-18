На Полтавщині вбито молоду жінку й двох її одномісячних дітей

Сьогодні вранці в райцентрі Карловка Полтавської області були знайдені вбитими молода жінка й двоє її одномісячних дітей.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків ГУ МВС України в Полтавській області, до Карловки виїхала група криміналістів і співробітників кримінального розшуку, яку очолив перший заступник начальника обласної міліції полковник Олександр ШИЛО.

Тіла виявила о 8.00 сусідка, яка принесла молоко для дітей.

Міліція констатувала ушкодження в області шиї у жінки. Діти були задушені.

Підозрюваного у вбивстві затримано. Це співмешканець жінки, раніше двічі судимий за крадіжку й завдання тілесних ушкоджень. За попередньою версією, він скоїв вбивство через сварку, що розгорілася через те, що жінка «записала дітей на прізвище колишнього чоловіка», повідомив керівник ЦГЗ ГУ МВС України в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.