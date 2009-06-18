Мін‘юст розробив методику антикорупційної експертизи актів

Міністерство юстиції розробило проект Методики антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.

Як повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук, методика спрямована на виявлення в проектах нормативно-правових актів положень, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, а також містить рекомендації щодо їх усунення.

Міністр нагадав, що відповідно до Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції”, що був ухвалений Верховною Радою 11 червня 2009 року, проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів має здійснюватися спеціально уповноваженим органом, особою з питань антикорупційної політики. На сьогодні такою особою в Україні є Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики.

З огляду на це, повідомив Міністр, Мін‘юст надіслав підготовлений проект Методики антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів на розгляд Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики.