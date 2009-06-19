Луценко справу про вбивство на Кіровоградщині не розслідує, але має версію

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО не виключає, що версія про браконьєрство загиблого в результаті сутички з народним депутатом Віктором ЛОЗІНСЬКИМ (БЮТ) на Кіровоградщині “маскує якусь іншу”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Львові.

“Всі матеріали по справі загибелі чоловіка у результаті сутички з народним депутатом від БЮТ, районним прокурором та начальником райвідділу міліції, яка сталася 16 червня на Кіровоградщині, знаходяться у провадженні Генеральної прокуратури України, а тому я не можу зараз надати повну версію того, що сталося, хоч і не виключаю, що оприлюднена версія може маскувати якусь іншу” - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зазначив, що вже дав вказівку направити до Кіровограда представників Департаменту внутрішньої безпеки МВС України, які дадуть оцінку правомірності дій працівника міліції.

«Я особисто зніму погони з начальника Голованівського райвідділу міліції, якщо буде встановлено, що він діяв не у правовому полі», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Також міністр вказав на те, що йому у телефонному режимі доповіли, що ця подія була відповідним чином зареєстрована «у міліцейському журналі», а всі троє причетних до інциденту посадовців «пройшли відповідну експертизу», яка не виявила слідів вживання алкоголю.

Разом з тим Ю.ЛУЦЕНКО не виключив того, що версія про можливе браконьєрство загиблого чоловіка може бути не єдиною.

«Я припускаю, що ця версія може маскувати якусь іншу. Вже відомо, що загиблий був колишнім працівником міліції», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня близько 20.00 поблизу смт Голованівськ Кіровоградської області в результаті сутички з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, Голованіським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув чоловік (1954 року народження).

Згідно з отриманою інформацією, народний депутат разом з місцевими керівниками прокуратури та МВС їхав в автомобілі вздовж мисливських угідь. У людині на узбіччі вони запідозрили браконьєра. За попередніми даними, той стріляв у бік машини. Після цього між чоловіками виникла сутичка, в результаті якої депутат, прокурор і правоохоронець затримали нападника.

За інформацією УНІАН, нападником виявився непрацюючий житель Голованівського району. Він був доставлений до Голованівської центральної районної лікарні з діагнозом «травматичний шок та вогнепальне поранення», де помер під час надання йому медичної допомоги.

У В.ЛОЗІНСЬКОГО, Є.ГОРБЕНКА та М.КОВАЛЬСЬКОГО діагностовано порізи і забої, які вони отримали під час опору чоловіка. У загиблого було виявлено і вилучено 2 одиниці вогнепальної зброї та ніж.

Управлінням МВС в області порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого).