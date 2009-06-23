Рада планує посилити відповідальність за негласне отримання інформації

Верховна Рада країни ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за незаконне поводження зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації)».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 239 із 435 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Проект закону передбачає внесення змін та доповнень до статей 201 та 359 Кримінального кодексу України.

Даним законопроектом передбачається визнати предметом контрабанди спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.

Крім того, планується посилити покарання за незаконне виготовлення, придбання, збут чи зберігання з метою використання, а також незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Такі дії караються штрафом від 200 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.