Конституційний Суд сказав «зась» Кабміну

Своїм рішенням від 23 червня 2009 року Конституційний Суд України визнав неконституційними норми законодавства, згідно з якими Кабінет міністрів може ухвалювати рішення про продовження процедури застосування, зменшенні розміру, відміну тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита на деякі товари.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні обнародував Конституційний Суд.

Зокрема, він визнав невідповідними Конституції підпункти 3.5 і 3.6 пункту 3 статті 3 «Прикінцевих положень» Закону «Про митний тариф України» (№ 2371-III від 5 квітня 2001 р.) в редакції Закону України №923-VI від 4 лютого 2009 р., а також абзац 8 частини 2 статті 9 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» (№959-XII від 16 квітня 1991 р.) в редакції Закону №923-VI від 4 лютого 2009 р. Положення законів «Про митний тариф України» і «Про зовнішньоекономічну діяльність» визнані неконституційними і втрачають силу з дня ухвалення рішення Конституційним Судом.