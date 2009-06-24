СБУ приходила в гості до Луценка

Голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО доручив провести службове розслідування щодо можливої причетності окремих співробітників служби до зв’язків з міжнародним наркоугрупованням, члени якого були затримані минулого тижня правоохоронцями України та Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО, зазначивши, що відповідне рішення було прийнято після вчорашньої заяви міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з цього приводу.

«Голова СБУ надав розпорядження провести службове розслідування. Якщо дійсно наші співробітники порушували закон, вони будуть відповідати», - підкреслила вона.

За словами М.ОСТАПЕНКО сьогодні співробітники СБУ відвідали МВС, де мали розмову з фахівцями, але поки що їм жодних документів, які підтверджували б причетність співробітників спецслужби до корумпованих зв’язків, не надано.

«Ми сподіваємось на те, що все ж таки МВС надасть інформацію. Якщо вона не підтвердиться, ми сподіваємось на вибачення від наших колег», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що в ході операції з ліквідації міжнародного наркоугруповання було встановлено, що учасники угруповання мають корумповані зв’язки у владних та правоохоронних структурах, зокрема в УБОЗі та СБУ. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, найближчим часом керівництво МВС проведе закриту зустріч з керівництвом СБУ та надасть оперативну інформацію про окремих працівників служби для прийняття відносно них відповідних заходів.