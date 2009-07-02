Нові подробиці в «справі Лозінського»

Експертиза показала, що Валерій Олійник, який загинув після зустрічі з компанією нардепа Лозінського, навіть не тримав у руках зброї. Про це газеті "Новая" повідомили в Генпрокуратурі. "Слідство показало, що в себе пан Олійник не міг стріляти. Тим більше кілька разів. Він взагалі не стріляв, оскільки експертиза показала, що він не тримав у руках пістолети. Ймовірно, вони були підкинуті", - розповів виданню співбесідник.

Також газеті вдалося з`ясувати, що в Голованівському лісі знайдено трупи ще двох чоловік: Ігоря Черевка, жителя села Червоне Поле, і Ігоря Верецького, який проживав у селі Семидуби. Вони пропали без вісті близько 4 років тому.