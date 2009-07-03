Голові СБУ та його заступникам рекомендують оприлюднити доходи

Державні службовці – члени колегії Служби безпеки України оприлюднюватимуть декларації про власні доходи, доходи членів їхніх сімей, а також інформацію про належне їм рухоме та нерухоме майно, вклади у банках та цінні папери.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зокрема, з метою забезпечення доброчесності та запобігання корупції, відповідно до ст. 10 Закону «Про Службу безпеки України», ст. 13 Закону «Про державну службу», ст.6 Закону «Про боротьбу з корупцією», рішенням колегії СБУ рекомендовано голові Служби безпеки та його заступникам оприлюднити декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця.

У подальшому вони мають щорічно розміщуватися їх на веб-сторінці СБУ.