В Криму затримано громадянина Литви, який знаходився у міжнародному розшуку

У селищі міського типу Сімеїз Автономної Республіки Крим працівники відділу боротьби з міжнародними організованими групами та злочинними угрупуваннями ГУБОЗ МВС України затримали 43-річного громадянина Литви, який знаходився у міжнародному розшуку за вчинення розбійного нападу та скоєння вбивств на замовлення на території Литви та країн СНД.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, під час затримання зловмисник учинив жорсткий фізичний опір працівникам ГУБОЗ МВС України та спец підрозділу ”Сокіл”.

Наразі він перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території України.