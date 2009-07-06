До КС надійшло подання щодо повноважень місцевих органів влади

До Конституційного Суду України сьогодні надійшло конституційне подання Вищого адміністративного суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України, статті 12 Земельного кодексу України. Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду, згідно з Регламентом КС, подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.

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