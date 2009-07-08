Ющенко не буде звертатись до КС щодо дати завершення своїх повноважень

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не збирається звертатись до Конституційного Суду щодо визначення дати завершення своїх повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомила заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента у Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК.

За її словами, сьогодні для Президента ця позиція є абсолютно зрозумілою, оскільки парламент прислухався до його позиції у визначені дати чергових президентських виборів. «Отже, відома дата (17 січня 2010 року), від якої відраховується піврічний термін щодо неможливості розгляду питання про дострокове припинення повноважень Верховної Ради», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Водночас, відповідаючи на уточнююче запитання, чи можна з її слів зробити висновок, що у Секретаріаті Президента відраховують піврічний термін, протягом якого не можна розпускати парламент, від дати 17 січня, М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що на сьогодні їй Президент не давав доручень щодо необхідності визначення можливих дат і щодо розпуску парламенту, і щодо підстав для розпуску парламенту.

«Речі, пов’язані з термінами розпуску, треба буде розглядати за тих обставин, коли це питання буде актуальним, і коли це питання виникне на порядку денному. На сьогодні умовно відповідати на ті чи інші питання, пов’язані з можливістю дострокового припинення повноважень Верховної Ради, у мене немає доручень від Президента», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

За її словами, Конституція передбачає, що Президент виконує свої повноваження до вступу на посаду нового Президента.

Як відомо, стаття 90 Конституції забороняє Президенту розпускати парламент за півроку до завершення його повноважень.