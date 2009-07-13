Суд відхилив апеляцію екс-начальника Голованівського райвідділу міліції

Апеляційний суд Києва відхилив апеляцію колишнього начальника Голованівського райвідділу міліції Михайла КОВАЛЬСЬКОГО та його захисників і залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва про його арешт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, таке рішення у справі щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Валерію Олійнику, що cпричинило його смерть, Апеляційний суд прийняв сьогодні, 13 липня.

Досудове слідство у справі триває, зазначили в Генпрокуратурі.

Як повідомлялося, 53-річний В.Олійник загинув 16 червня внаслідок зіткнення з колишнім народним депутатом Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, тодішнім прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства у Кіровоградській області.

6 липня Печерський райсуд Києва обрав М.КОВАЛЬСЬКОМУ та Є.ГОРБЕНКУ міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.