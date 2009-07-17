Підвищення соцстандартів в Україні очікуйте не раніше листопада

Значне підвищення соціальних стандартів в Україні - принаймні, деклароване - відбудеться не раніше листопада 2009 року, а найімовірніше - в січні 2010 року.

Такий прогноз дав у коментарі УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він нагадав, що 16 липня депутати Верховної Ради України не змогли підтримати законопроект про підвищення соціальних стандартів (мінімальної заробітної плати та пенсії). Таким чином, розгляд проекту закону про соціальні стандарти відкладений до осені, підкреслив економіст. На думку А.БЛІНОВА, парламентська опозиція повернеться до цього питання після відкриття нової сесії.