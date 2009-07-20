Журналісти Дніпропетровської ОДТРК оголосили безстрокове голодування на знак протесту проти тиску на телеканал з боку губернатора Дніпропетровщини Віктора Бондаря. Цю інформацію ТК підтвердила генеральний директор телекомпанії Вікторія Шилова.

За її словами, голодування журналістів розпочалося сьогодні о 10-й ранку, участь у ньому беруть 15 осіб. «Наші вимоги - захист свободи слова, прав людини і свободи вибору. Ми хочемо припинити тиск губернатора. Тому що сьогодні до нас знову зайшла чергова перевірка, це вже десята за моїми підрахунками, - прокоментувала пані Шилова. - Вже два місяці нам не проплачують бензин, відімкнуто телефони, немає проплати за розповсюдження сигналу. Тобто йде суцільна економічна, інформаційна, адміністративна блокада».

Голодуючі вимагають зустрічі з президентом Віктором Ющенком, адже, за словами Вікторії Шилової, тільки «він, як гарант Конституції, може врятувати свободу слова»: «Або він має приїхати до нас і подивитись, як працює Дніпропетровський державний канал 24 години на добу, як він виконує держзамовлення, як він відстоює національні інтереси та традиції, - або ми готові приїхати колективом до Секретаріату президента».

Водночас, повідомляє пані Шилова, попри голодування колективу телеканал не припинятиме мовлення.

Губернатор Дніпропетровської області Віктор Бондар у коментарях ТК відкинув звинувачення в тиску на канал: «Це суцільна нісенітниця. Ніхто ні на кого не тисне. Я навіть не можу коментувати такі нісенітниці. Там є керівник каналу, який його фактично приватизував. Тому тиснути на них просто марна справа».

За його словами, телеканал фінансується виключно з державного бюджету. «Якщо вони комусь заборгували, то нехай пишуть звернення і ми їх розглядатимемо. Я ж не впливаю на канал і не керую ним, щоб не було жодних звинувачень, - зазначив пан Бондар. - Цей державний телеканал перетворився на канал однієї особи. Він втратив рейтинги і став нецікавим. Голодувати треба не через те, що ми заважаємо, краще б вони голодували за переобрання нового керівника, який міг би навести лад на каналі».

«Телекритика»