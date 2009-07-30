Начальник «Південного» звернувся з проханням до керівника ГУМВС

Начальник морського торгового порту «Південний» Юрій КРУК звернувся до начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Одеській області Богдана КЕРНИЦЬКОГО з проханням взяти під особистий контроль розслідування побиття керівника вантажного району №2 порту Геннадія САВЕЛЬЄВА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДП «Морський торговий порт «Південний».

За даними прес-служби, 28 липня близько 23-ї години троє невідомих влізли через вікно до помешкання Г.САВЕЛЬЄВА і побили його, попередньо закривши дружину і дочку в сусідній кімнаті, здійснили пограбування і зникли. Зловмисники забрали ювелірні вироби, відеоапаратуру, мобільний телефон і гроші.

Співробітник відділу зі зв`язків з громадськістю обласного УВС Володимир ШАБЛІЄНКО підтвердив цю інформацію. Він повідомив, що міліція кваліфікувала дії невідомих як «розбійний напад» і почала розслідування. «У травні 2000 року так само було скоєно пограбування сусіда САВЕЛЬЄВА, головного технолога порту Кирила КОВАЛЮКА. Винні досі не знайдені», - повідомив В.ШАБЛІЄНКО.

Як зазначив начальник порту «Південний», коментуючи ситуацію з побиттям керівника вантажного району, «Геннадій САВЕЛЬЄВ є принциповим і чесним співробітником, який професійно виконує свої обов`язки. Він відстоює цілісність державного підприємства і інтереси портовиків. Г.САВЕЛЬЄВ одним із перших встав у ряди захисників порту від рейдерского захоплення в квітні минулого року».

Ю.КРУК запевнив, що порт «Південний» надасть Г.САВЕЛЬЄВУ і його сім`ї всебічну допомогу і підтримку в цій ситуації. «Сподіваюся, що він якнайшвидше видужає і повернеться до виконання своїх службових обов`язків», - сказав Ю.КРУК.