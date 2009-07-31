Хто "замовив убивство" голови Севастопольскої міськради?

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН сьогодні зустрівся з працівниками Управління МВС України в Севастополі і відповів на запитання, пов`язані із заявою голови міськради Валерія САРАТОВА про замах, що готується проти нього.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Севастопольської міської державної адміністрації.

За даними прес-служби, «перевірку за заявою провадить Управління по боротьбі з організованою злочинністю. З С.КУНІЦИНИМ зустрічався перший заступник начальника Управління МВС України в місті Севастополі, начальник УБОЗ Микола СВЄТОЧЕВ».

Коментуючи розмову з міліцією, С.КУНІЦИН відзначив: «Я розумію, що правоохоронні органи зобов`язані реагувати на кожну заяву. Навіть якщо вона подібна до манії переслідування».

«Зі свого боку, - продовжив він, - хочу побажати Валерію САРАТОВУ повної безпеки і усілякого здоров`я. Оскільки тепер, коли мені говорять, що в заяві написано: «КУНІЦИН – «замовив» САРАТОВА», я наполягаю на проведенні ретельного розслідування і навіть психіатричної експертизи заявника».

За словами голови міськадміністрації, «потім, коли з`ясується, що все це марення і провокація», він подасть позов до суду «на пана САРАТОВА про захист честі і гідності».

Як повідомляв УНІАН, за даними Управління внутрішніх справ МВС України в місті Севастополі, 27 липня В.САРАТОВ направив до місцевої міліції заяву про те, що на нього готується замах.

Як відзначили в міліції, у заяві голови Севастопольської міськради повідомляється, що йому з кількох джерел стало відомо, що найближчим часом щодо нього готується замах на вбивство. Замовником, на думку В.САРАТОВА, є один з високопосадовців Севастополя, в заяві він називає прізвище цього посадовця, відзначили в міліції.

Водночас севастопольські правоохоронці станом на 29 липня опитати автора заяви не змогли, оскільки він, як стало відомо, перебуває в Києві.